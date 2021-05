Fast & Furious 9: Lucas Black parla del ritorno di Sean Boswell e di Tokyo Drift

Durante un nuovo episodio del format di EW BINGE, Lucas Black ha avuto la possibilità di rivangare i ricordi dal set di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, nonché di lanciare alcune riflessioni sul ritorno del suo personaggio, Sean Boswell, all’interno della saga con il settimo e il nono, ormai imminente, capitolo.

Tokyo Drift è da molti ricordato quasi come un capitolo a sé stante, una sorta di spin-off, all’interno della saga, ma nel corso del tempo la continuity ha dato importanza anche a questo episodio “esotico” ambientato in Giappone nel mondo delle corse clandestine di drift, in cui si inserisce il gaijin Sean. È stato il debutto da protagonista per Lucas, che già amava il nascente franchise, da spettatore.

Quando gli è stata offerta la parte, Black era entusiasta e al contempo intrigato, dato che si trattava di qualcosa di molto diverso dai primi due capitoli, pur restando nello stesso universo narrativo. Racconta che

Ci hanno insegnato a driftare due settimane prima dell’inizio delle riprese. Saremmo andati all’Irwindale Speedway, e avevamo i migliori insegnanti del mondo, tutti i campioni di drift. Rhys Millen era il mio stuntman, ma era anche un campione di drift agli inizi degli anni 2000, e mi insegnò. Era come un sogno divenuto realtà, per un venticinquenne come me.

Il “problema” fu che il regista Justin Lin (al primo film della saga sotto la sua direzione, poi divenuta fondamentale in molti degli episodi successivi) a quanto pare non si fidava comunque a farlo guidare per davvero durante le riprese, affidandosi agli stuntman. Black ricorda che ci mise molto, molto tempo prima di farsi affidare una scena in cui avrebbe, effettivamente, guidato lui.

Il personaggio di Sean, dopo il terzo film del franchise, scomparve per molto, molto tempo, ricomparendo solo nel settimo episodio per un breve cameo, tornando effettivamente in squadra con il nono episodio.

Riguardo questo agognato ritorno, afferma che se ne è parlato varie volte di far tornare il suo personaggio, ma quando lo hanno chiamato per il settimo episodio, era un piccolo ruolo, più che altro di connessione con il personaggio di Han. Qualcosa che pensava fosse comunque buona, qualcosa che aveva voglia di fare. Ma voleva anche sapere cosa sarebbe successo a Sean in futuro.

Penso che i produttori e gli sceneggiatori e lo Studio si sono resi conto che i fan volevano vedere per davvero la famiglia di Fast, tutti i coinvolti, gli eroi, uniti in un unico film.

Fast & Furious 9: The Fast Saga arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 agosto, dopo l’uscita ufficiale statunitense fissata per il 26 giugno. Nel cast Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Charlize Theron, John Cena e tanti altri.