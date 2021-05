La Casa di Carta 5: la serie Netflix ha terminato le riprese

Le riprese de La Casa di Carta 5 sono ufficialmente terminate. La serie drammatica Netflix spagnola creata da Álex Pina inizialmente avrebbe dovuto essere solo una serie limitata in due parti. La serie è poi stata ripresa da Netflix Spagna nel 2017 e ha ottenuto molto successo dopo che il servizio di streaming ha rilasciato un doppiaggio in lingua inglese poco dopo, insieme a un documentario sulla sua produzione.

La storia della serie segue lo svolgimento di due importanti rapine in banca orchestrate da una misteriosa mente criminale nota come il Professore (Álvaro Morte). Silene Oliveira (Úrsula Corberó), la protagonista della serie, è una ladra dilettante che si unisce alla squadra. I membri del team adottano nomi in codice con le città globali; Silene si chiama Tokyo. Le stagioni 3 e 4 della serie raccontano la rapina alla Banca di Spagna che rimane incompiuta e verrà continuata con la stagione 5.

Netflix ha confermato su Twitter che La Casa di Carta 5 ha ufficialmente concluso le riprese con un’immagine dal set. Gli ultimi aggiornamenti risalivano a due mesi fa. Tutti i membri del cast sono raffigurati nelle loro tute rosse, tranne il Professore. La stagione 5 sarà l’ultima della serie e mentre la produzione volge al termine, Netflix ha dedicato questo post ai fan. Di seguito il post con la fine delle riprese:

What started as a heist, ended as a family.

It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.

Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh

— Netflix (@netflix) May 14, 2021