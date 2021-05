L’uscita di The Northman, l’ultimo film del regista di The Witch e The Lighthouse Robert Eggers, che vede protagonisti Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, tra i tanti, è prevista per l’8 aprile 2022. Ad annunciarlo è stato Focus Features, che si occuperà della distribuzione negli USA. Completano il cast stellare del film Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk, ai quali si sono uniti anche Claes Bang (The Square), Murray McArthur (Game of Thrones) e Ralph Ineson (Chernobyl).

The Northman, scritto dallo stesso regista in collaborazione con lo scrittore islandese Sjón, è descritto come “un epico thriller di vendetta, che esplora fino a che punto un principe vichingo può spingersi per ottenere giustizia per il padre assassinato”.

Della trama in sé si sa ben poco al momento, ma in una recente intervista Alexander Skarsgård aveva affermato:

È un film enorme! Ho visto un montaggio di quattro minuti di alcune delle scene che avevano già girato e sono rimasto davvero sbalordito. Il legame tra l’immaginazione di Rob Eggers e il folclore vichingo è fantastico.

Per quanto riguarda gli ambienti del film, Rob Eggers aveva detto:

Ci sono molte location nel film, quindi eravamo sempre alla ricerca di nuovi luoghi o ambientazioni da considerare di nuovo, che magari avevamo trovato in precedenza o dove avevamo già costruito un set. Stiamo progettando diversi mondi, costruendo questi villaggi, stiamo realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando i cavalli per le cose che devono fare, progettando le riprese dei film.

Dalle parole delle persone coinvolte nel progetto, The Northman sembra più grandioso e ambizioso di qualsiasi altro film diretto da Eggers, ma per averne conferma dovremo aspettare l’uscita italiana della pellicola.

Ricordiamo che il film, le cui riprese si sono svolte in Irlanda, sarà distribuito da Universal Pictures a livello internazionale. Quando? Lo stesso giorno dell’uscita nei cinema statunitensi, ovvero l’8 aprile 2022.

