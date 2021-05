Askia Won-Ling Jacob sarebbe stata accreditata su IMDB come costumista personale di Kirsten Dunst in Spider-Man 3: No Way Home.

Un nuovo rapporto di Games Radar (da prendere con le pinze) ha rivelato un tweet condiviso dalla pagina Tobey Maguire e Kirsten Dunst News inerente a un possibile ritorno dell’attrice di Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man, diretta da Sam Raimi, in Spider-Man 3: No Way Home.

Come sottolineato dall’account, Askia Won-Ling Jacob sarebbe stata accreditata su IMDB come costumista personale di Kirsten Dunst per l’imminente Spider-Man 3: No Way Home, anche se in seguito il suo nome è stato rimosso dall’elenco del cast tecnico. Perché la notizia è da prendere con le pinze? I crediti su IMDB possono essere modificati da tutti gli utenti e non dovrebbero essere presi come conferma di nulla.

Ricordiamo in ogni caso che Askia Won-Ling Jacob ha già lavorato per i Marvel Studios nei film Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from Home.

Ciò, però, non significa che stia veramente contribuendo ai costumi di Kirsten Dunst nel prossimo Spider-Man: No Way Home, anche perché di solito la costumista lavora con Samuel L. Jackson, o meglio per creare gli abiti di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe. Di conseguenza, non è escluso che Jacob sia coinvolta nel progetto.

Ricordiamo nel cast il ritorno del Doc Ock di Alfred Molina, la cui storia riprenderà proprio dal momento in cui è annegato nel fiume, portando con sé il reattore, in Spider-Man 2 (2004). Tom Holland è il protagonista del film nei panni dell’uomo ragno, il quale vedrà recitare al suo fianco anche Zendaya, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch nelle vesti del Doctor Strange.

Potrebbe interessare: