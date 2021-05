Finalmente, i G.I.Joe tornano al cinema, e per la seconda volta in pochi anni con un soft reboot: il cast attoriale è interamente rinnovato e questa volta, invece di dare ampio respiro a diverse storie, il tutto si fa molto personale, con una vicenda che si concentra sull’amato personaggio di Snake Eyes.

Non più interpretato da Ray Park, il celebre ninja ha ora il volto e le movenze di Henry Golding, noto per Crazy Rich Asians e The Gentlemen. Il nostro fa bella mostra di sé sul nuovissimo poster del film, rilasciato anche in versione motion poster su Twitter.

“Un guerriero leggendario. La sua epica storia delle origini. Ammirate Herny Golding presentare il trailer del film agli MTV Awards questa domenica”. Oltre al poster, dunque, arriva anche l’annuncio della passerella dell’atteso trailer, che per il pubblico nostrano arriverà alle prime luci dell’alba di lunedì, dato il fuso orario.

Trust me (and @HenryGolding) — You don't want to miss the 🚨 FIRST LOOK 🚨 of @SnakeEyesMovie during the 2021 #MTVAwards on Sunday at 9p! pic.twitter.com/FacAxU0aZK — MTV (@MTV) May 14, 2021

Il film, previsto per il 23 luglio nei cinema statunitensi, dovrebbe arrivare in quei giorni anche nelle sale italiane. Nel cast troviamo Andrew Koji come Storm Shadow, Iko Uwais nei panni del loro sensei Hard Master, Samara Weaving nel ruolo di Scarlett e Úrsula Corberó a interpretare l’affascinante Baronessa.

Ti consigliamo anche: