Poker Face: Russell Crowe protagonista del thriller

Russell Crowe sarà il protagonista del thrillet Poker Face, il film diretto da Gary Fleder e sceneggiato da da Stephen M. Coates le cui riprese cominceranno a giugno in Australia, più precisamente a Sydney.

Il ruolo affidato a Russell Crowe in Poker Face è quello di Jake, un miliardario del mondo della tecnologia che riunisce gli amici d’infanzia nella sua tenuta a Miami per quello che si trasformerà presto in un gioco di poker ad alto rischio.

I suoi amici, però, vivono una relazione basata sull’amore e sull’odio con il protagonista, un maestro del gioco e grande pianificatore, che in realtà ha escogitato uno schema elaborato, progettato per ottenere giustizia su tutti loro. Jake si ritrova a ripensare alla sua strategia, quando la sua villa di Miami viene invasa da un pericoloso criminale, i cui precedenti lavori sono terminati tutti a causa di omicidi e incendio doloso.

Arclight Films finanzia e produce il progetto, mentre i produttori sono Gary Hamilton, Addam Bramich, Ryan Hamilton, Jeanette Volturno, Jason Clark e Keith Rodger.

Ricordiamo che l’attore ha terminato da poco le riprese di Thor: Love and Thunder, che lo vedrà interpretare il ruolo di Zeus, il dio greco e sovrano degli dei dell’Olimpo, una divinità che presenta collegamenti con più personaggi del Marvel Cinematic Universe.

