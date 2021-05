Instagram: post e storie si potranno caricare anche da PC?

Instagram lavora ad una piccola rivoluzione? Il social valuta la possibilità di postare direttamente dal PC. L’indiscrezione arriva dal noto developer italiano Alessandro Paluzzi. «Instagram sta lavorando all’introduzione della possibilità di creare post dal computer», ha scritto in un nuovo tweet.

Paluzzi, come d’abitudine, non lesina foto e screen a prova di ciò che ha scoperto. Ovviamente – precisa sempre lo sviluppatore – si tratta di un test interno e prima che Instagram sblocchi veramente questa possibilità per tutti potrebbero dover passare ancora diversi mesi. Trattandosi di un test, il social potrebbe anche decidere di fare marcia indietro e tenere tutto come è adesso. «Non aspettatevi di poterlo fare a breve, ma speriamo non ci sia troppo d’attendere».

ℹ️ This feature is currently being tested only internally. Don't expect to be able to use it anytime soon.

But let's hope it doesn't take too long 🤞🏻 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021

Oggi Instagram punta tutto sull’esperienza mobile. Non è possibile creare post o pubblicare storie da computer, per farlo è necessario usare l’app ufficiale per smartphone. Attualmente è comunque possibile accedere al proprio account da desktop per guardare i contenuti caricati dagli altri e gestire alcune impostazioni. Negli anni sono emersi diversi plug-in e programmi di terze parti per aggirare questo limite. Forse per la prima volta sarà possibile farlo senza mezzucci e trucchi non ufficiali. Sareste felici di poter usare Instagram senza limiti anche dal browser? Fatecelo sapere nei commenti sui social.

Nel frattempo, Instagram ha scelto di dare più libertà di scelta sui like. Ora è l’utente a scegliere se vuole visualizzare il numero preciso di interazioni ricevuto dai singoli post, sarà comunque possibile scegliere di rendere i like invisibili quando si carica una nuova foto.