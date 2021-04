Instagram studia tre nuovi opzioni per nascondere o meno i Like

Instagram torna a sperimentare con i like, questa volta il social lavora a tre differenti opzioni per renderli visibili o meno. La novità arriverà anche su Facebook.

Instagram torna ad esplorare nuove opzioni per l’ormai annosa questione dei like. Ve lo ricorderete: una volta l’app li mostrava in chiaro proprio come avviene su Facebook. Poi la scelta di nasconderli di default a tutti, in modo da non renderli una parte fondamentale dell’esperienza di fruizione del social, incentivando a pubblicare più contenuti senza il timore di fare cilecca — ossia ricevere meno like del previsto.

Instagram del resto scontava la pesante accusa di non star facendo abbastanza per tutelare la salute mentale dei più giovani, e non solo. Se vi sembra una questione estremamente marginale, forse dovreste ricredervi: non solo è dimostrato che i like generano una vera e propria dipendenza non dissimile da quella delle slot —ricevere un cuoricino o un pollice in su scatena il rilascio di dopamina—, ma gli studi interni del social indicavano un preoccupante aumento di patologie legate all’ansia e alla depressione trai più giovani.

Da qui la necessità di trovare una soluzione che potesse, almeno in piccola parte, contenere il problema. Esiste anche una ragione più pragmatica: l’ansia da like disincentiva la pubblicazione di nuovi contenuti e il social non ha interesse ad avere una base utente che non posta nulla a meno di non avere il contenuto ‘perfetto’. Anche i contenuti effimeri come le storie – in piccola parte – seguono questa filosofia. «Vogliamo che gli utenti si concentrino sulle foto e i video che condividono, non sul numero di like che ricevono», aveva spiegato Instagram.

Ora Instagram si prepara a fare un piccolo passo indietro, dando più libertà agli utenti. Le possibili opzioni sono tre: l’utente può lasciare tutto così come è – e quindi il conteggio preciso dei like rimane nascosto -, oppure può decidere di nascondere i like solo sui suoi post e, ancora, decidere di rendere nuovamente visibili i like a tutti i post.

Per il momento la novità verrà implementata in via sperimentale. Il social selezionerà casualmente un piccolo gruppo di utenti a livello mondiale, in modo da poter studiare gli effetti della nuova opzione di personalizzazione. L’azienda ha anche spiegato di voler implementare questa novità anche su Facebook.

Un domani la possibilità di nascondere i like arriverà anche su Facebook.