Dogecoin: “sono stati creati in due ore, senza considerare nulla”, ricorda Billy Markus

Il creatore dei Dogecoin Billy Markus ci tiene a ricordarci che ha creato la sua criptovaluta in grossomodo due ore senza porsi grosse questioni etiche sull’ambiente o sull’economia. Per piacere, lasciatelo in pace.

I Dogecoin sono sulla cresta dell’onda, ma moltissime persone non hanno ancora capito che – a differenza di altre criptovalute – il progetto non poggia su chissà quali basi sofisticate. È letteralmente una valuta nata per scherzo, fino a pochissime settimane fa non era accettata come metodo di pagamento da pressoché nessun grosso sito.

Elon Musk ha colto al volo il trend ‘memetico‘ nato dalle community di TikTok e Reddit. Negli ultimi mesi ha flirtato a lungo con gli appassionati della criptovaluta, condividendo diverse battute, ma anche ammiccando all’idea che un giorno i dogecoin potrebbero venire accettati come metodo di pagamento da Tesla. Un’ipotesi su cui siamo piuttosto scettici.

Questa settimana Musk ha anche annunciato – a sorpresa e sconvolgendo l’intero mercato delle criptovalute – che Tesla non avrebbe più accettato i Bitcoin come metodo di pagamento, una possibilità introdotta solamente il mese scorso per i clienti statunitensi. «Hanno un costo proibitivo per l’ambiente».

Markus si è sentito in dovere di rispondere al comunicato con un emoji divertita, come a dire: “sei serio, te ne accorgi solo ora?”. Qualche utente ha colto la palla al balzo per chiedergli se la questione delle emissioni di CO2 e del consumo di risorse ambientali fosse stata presa in considerazione in sede di progettazione della valuta. La blockchain dei dogecoin, come quella della maggior parte delle altre valute digitali, usa il protocollo Proof-of-Work – che richiede un consumo di energia elettrica sempre più alto per funzionare.

La risposta non si è fatta attendere:

Ho creato i dogecoin in circa due ore, non ho preso in considerazione nulla

ha detto Billy Markus. I dogecoin si basano quasi interamente sul protocolosso dei pre-esistenti Litecoin. Anche considerando ciò, è chiaro che quella di Markus è un iperbole. Il significato resta comunque molto chiaro: non sono un progetto serio, non nascono come progetto serio, non saranno mai il nuovo standard finanziario e, insomma, sono solo un meme.

Leggi anche: