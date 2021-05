Animali Fantastici, Kevin Guthrie arrestato per violenza sessuale

La BBC ha rivelato che l’attore Kevin Guthrie, noto per aver interpretato il ruolo di Abernathy nei film Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, è stato arrestato per violenza sessuale dopo la condanna del tribunale a tre anni di prigione. In tribunale, lo sceriffo Tom Hughes ha motivato così la scelta della giuria:

Il tribunale deve dimostrare che le donne possono essere protette dai reati sessuali domestici. Il reato per cui sei stato condannato ha causato angoscia e conseguenze alla giovane donna coinvolta in questo caso. Non stava bene e pensava che il suo drink fosse stato drogato altrove quella notte. La giuria ha preso atto che hai commesso questo crimine atroce e l’unica sentenza appropriata è la reclusione.

In sostanza, l’attore è stato dichiarato colpevole di aver aggredito sessualmente una donna nell’appartamento del collega Scott Reid, a Glasgow, nel 2017. Il 33enne ha cercato di negare l’accusa, sostenendo davanti alla Corte dello sceriffo di Glasgow di aver solo “aiutato” la donna quando si è sentita male.

A creare problemi è stata la scoperta di una prova schiacciante: il DNA dell’attore trovato all’interno della biancheria intima della vittima di violenza sessuale. La 29enne, infatti, aveva dichiarato in tribunale di essere stata palpeggiata da Kevin Guthrie e poi abusata sessualmente più di una volta in una stanza dell’appartamento, dopo aver avuto un malore ed essere stata messa a letto dai due uomini.

Poco dopo – aveva raccontato la donna davanti alla Corte – Scott Reid è uscito per chiamare i soccorsi e proprio in quel momento è accaduto il fatto. L’attore di Animali Fantastici, Kevin Guthrie, arrestato dopo un processo della durata di quattro giorni, è stato inserito nel registro dei colpevoli di reati sessuali a tempo indeterminato.

Abbiamo visto Kevin Guthrie in Dunkirk, The English Game e The Terror. La Warner Bros., tra l’altro, ha confermato che l’attore non sarà presente in Animali Fantastici 3. In realtà, secondo quanto riferito a Deadline, il ritorno del suo personaggio non era affatto previsto nel terzo capitolo della serie.

