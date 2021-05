The Conjuring 3: rivelata una foto del bambino posseduto

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It mostra un nuova immagine con Ed e Lorraine che guardano un bambino posseduto da un demonio.

Una nuova immagine di The Conjuring 3 mostra i Warren alle prese con un bambino posseduto da un demonio. Il franchise iniziato nel 2013 vedeva Patrick Wilson e Vera Farmiga nelle loro prime apparizioni come investigatori del paranormale, nei panni di Ed e Lorraine Warren.

Diretto da James Wan, il film horror è stato accolto con un ampio plauso dalla critica, e ha goduto di un notevole successo commerciale generando un franchise. Annabelle è stato rilasciato un anno dopo, seguito da due sequel e due spin-off, The Nun e La Llorona – le lacrime del male, ambientati nell’universo di The Conjuring.

Wan è tornato per un sequel di The Conjuring nel 2016, incentrato sul caso poltergeist di Enfield del 1977 a Londra, mentre accennava anche brevemente agli omicidi di Amityville. Il terzo film della serie, sottotitolato The Devil Made Me Do It, racconterà il caso più oscuro dei Warren.

Sebbene Wan si sia ritirato dal franchise in favore del regista Michael Chaves, Wilson e Farmiga torneranno nei panni dei loro personaggi e indagheranno sul caso di un uomo che ha ucciso il suo padrone di casa e sta rivendicando il possesso demoniaco come difesa (basato sul processo effettivo di Arne Cheyenne Johnson nel 1981, che è stato il primo sospettato a usare una tale difesa).

Durante le indagini i Warren, dovranno anche fare i conti con un’altra possessione demoniaca, quella dell’immagine in questione con il ragazzo. Il nome del ragazzo è David Glatzel (Julian Hilliard), che per primo ospita il demone che verrà trasmesso ad Arne (Ruairi O’Connor).

