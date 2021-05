The Conjuring 3: rivelata una nuova immagine del film

La Warner Bros. ha svelato una nuova immagine di The Conjuring 3, mostrando il terrificante mostro del letto ad acqua del film horror. Il nuovo film prende ispirazione dal caso reale di Arne Cheyenne Jackson, un uomo che ha usato la possessione demoniaca come difesa legale durante il suo processo per omicidio.

La storia è incentrata su Ed e Lorraine Warren che si imbattono nel loro caso più pericoloso. Un caso che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti ha rivendicato la possessione demoniaca come difesa per un omicidio. Il film è diretto da Michael Chaves, che sostituisce per la prima volta nel franchise, James Wan. Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire lo scorso settembre, ma la sua uscita, come molte altre, è stata rimandata a causa della pandemia.

L’immagine ha rivelato un nuovo sguardo al mostro del letto ad acqua. Il primo trailer aveva già anticipato alcuni momenti terrificanti, ma la rivelazione del mostro in agguato nel letto ad acqua è stata certamente uno shock per gli spettatori. Con il caso al centro della trama che inizia con il possesso demoniaco di David, questa immagine potrebbe rivelare proprio l’esatto momento in cui il demone si impossessa di lui.

I fan non dovranno aspettare molto per scoprire come si svilupperanno veramente le vicende in The Conjuring 3, il film infatti uscirà nei cinema e su HBO Max il 4 giugno.

