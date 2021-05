Space Jam 2: i character poster con la Goon Squad

Sono stati pubblicati i character poster dedicati a Space Jam 2, intitolato Space Jam: A New Legacy, che mettono in evidenza i personaggi della Goon Squad. I personaggi mostrati sono: Arachnneka, Chronos, The Brow, Wet-Fires, e White Mamba.

Ecco i character poster di Space Jam 2 dedicati alla Goon Squad.

A dare la propria voce in originale ad i membri della squadra sono Nneka Ogwumike, Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson e Diana Taurasi. Insomma, anche in quest’occasione i grandi personaggi del mondo dell’NBA non mancheranno.

Inoltre, da poco è stata rivelata anche la presenza nel film di Michael Jordan, il campione NBA per eccellenza.

Ecco la descrizione ufficiale di Space Jam 2: A New Legacy:

LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da un’intelligenza artificiale, e dovranno salvarsi grazie all’aiuto dei Looney Tunes. L’unico modo è vincere contro i campioni digitalizzati dell’IA sul campo: un elenco potenziato di stelle del basket professionista come non li avete mai visti prima.

Recentemente Kevin Martel, uno degli animatori dietro il film Warner Bros., ha pubblicato sui social media un tweet per rivelare che la produzione dell’animazione è terminata.

Space Jam: A New Legacy è diretto da Malcolm D. Lee, con una sceneggiatura di Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler e Terence Nance. Il film debutterà nelle sale e su HBO Max il 16 luglio.