Kevin Martel, uno degli animatori dietro il film Warner Bros. Space Jam 2: A New Legacy, ha pubblicato sui social media un tweet per rivelare che la produzione è terminata. La pellicola vedrà LeBron James collaborare con una squadra di basket particolare e animata, composta dai personaggi dei Looney Tunes, già presenti nel film con Michael Jordan del 1996. Questa volta, però, si è deciso di adottare un approccio più ampio per incorporare la cultura pop nel film, come abbiamo potuto vedere nel trailer, grazie alla scena che rimanda a Ready Player One. Di seguito il tweet:

…and that’s a wrap! Thanks to all the Space-Jamimators who took the journey with me. ❤️ pic.twitter.com/lwDS2iF7TZ — Kevin Martel (@Ksmarts) May 8, 2021

In Space Jam 2, LeBron James assume il ruolo di protagonista del film, ricoperto da Michael Jordan nel primo film. Un altro grande cambiamento nel sequel è il cattivo: Don Cheadle interpreta un’intelligenza artificiale malvagia chiamata Al G Rhythm. Ecco le parole dell’attore in merito al suo ruolo:

Per decidere di interpretare questo personaggio davvero innovativo, di cui non so nemmeno quanto posso parlare, o quello che i fan sanno, ho solo pensato che sarebbe stata una bella storia per le famiglie, con LeBron e un bel personaggio da interpretare di fronte a lui.

Dopo aver saputo che la produzione è terminata, ricordiamo che il cast di Space Jam 2: A New Legacy include Sonequa Martin-Green e Dom James. La Warner Bros. non ha ancora confermato quali giocatori di basket professionisti saranno coinvolti nel sequel, ma alcune voci e rapporti dicono che le star dell’NBA e della WNBA presenti dovrebbero essere Damian Lillard, Draymond Green, Chris Paul, Chiney Ogwumike, Nneka Ogwumike, Diana Taurasi, Klay Thompson e Anthony Davis.

Space Jam: A New Legacy è diretto da Malcolm D. Lee e basato su una sceneggiatura scritta da Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler e Terence Nance.

