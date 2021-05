MSI Aferburner per diffondere virus, l’azienda lancia l’allarme: “non scaricate nulla da questo sito”

MSI lancia l’allarme: “non scaricate nulla da questo sito, si spacciano per noi ma diffondono malware“. Molti clienti dell’apprezzato brand di computer da gaming ci sono già cascati, e ora l’azienda annuncia azioni legali.

Ma facciamo un passo indietro: nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni per una versione malevola di MSI Aferburner, il software di MSI per l’overclocking della GPU. Con questa versione ovviamente l’azienda non c’entra assolutamente nulla. Dei criminali stanno sfruttando la popolarità del brand di MSI per infettare il computer di centinaia di giocatori.

Il software malevolo è hostato illegalmente su un sito sospetto che usa il design e i loghi del sito ufficiale di MSI. Il nome del dominio è https://afterburner-msi[.]space. MSI non ha nessuna relazione con questo sito. Ospita dei software malevoli: contengono virus, trojan, keylogger e altri programmi malevoli che sono stati camuffati sotto le vesti di MSI Aferburner. NON SCARICATE NESSUN SOFTWARE DA QUEL SITO

si legge nel comunicato ufficiale dell’azienda.

MSI ha già annunciato di voler prendere ogni azioni necessaria contro il sito, che ha già ricevuto una lettera di diffida dall’uso dei loghi e dei marchi dell’azienda. MSI ha anche contattato la piattaforma di hosting, chiedendo che il sito venga messo offline il prima possibile.