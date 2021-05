Lanterna Verde: in un unico volume una selezione di racconti per gli 80 anni del personaggio

Panini Comics per festeggiare gli 80 anni del personaggio di Lanterna Verde pubblicherà un albo contenente una selezione di storie che vede protagonisti Sinestro, Hal Jordan, John Stewart, Alan Scott, Guy Gardner e tuttele Lanterne più amate. Oltre alle dieci storie dedicate al personaggio DC, l’albo conterrà una corposa sezione di pin-up.

L’albo speciale per l’anniversario editoriale di Lantern Verde arriva in Italia ad un anno di distanza dalla pubblicazione americana, infatti Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 è stato pubblicato in America nel 2020. Al suo interne storie scritte da autori del calibro di James Tynion IV, Geoff Johns, Gary Frank, Mirka Andolfo e molti altri. Il volume avrà formato 18,3×27,7 ed avrà un costo di 18,00 euro. L’uscita è prevista per luglio.

Era il 1940 quando sulle pagine di di All American Comics numero 16 debuttava il personaggio di Alan Scott, primo personaggio ad entrare in possesso del potere della Lanterna Verde. Ad idearlo lo scrittore Bill Finger e dal disegnatore Martin Nodell. Nel corso degli anni molti sono stati i personaggi ad essere entrati in possesso del potere della Lanterna Verde, di cui il più famoso è sicuramente Hal Jordan. Il personaggio è arrivato al cinema con il film omonimo del 2011 con Ryan Reynolds e prossimamente sarà protagonista di una serie TV in arrivo su HBO Max.