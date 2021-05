James Gunn vorrebbe adattare altre due proprietà DC Comics

A quanto pare James Gunn non si vuole fermare a The Suicide Squad, ed avrebbe in mente di adattare anche altre proprietà DC Comics, due in preciso in maniera particolare. Ma il regista non ha rivelato quali. Questo, almeno, è quanto ha detto durante una delle sue solite sessioni di domande e risposte con i fan.

Qui sotto trovate lo screenshot del post di James Gunn in cui ha parlato delle proprietà DC Comics che vorrebbe adattare.

Il regista, incalzato dal fan che gli ha chiesto quale altri personaggi DC adatterebbe per un film, ha risposto:

Se te lo rivelassi mi tradirei da solo. Ma ci sono altre proprietà DC Comics che m’interessano. Due in particolare, ad essere precisi.

Già qualche tempo fa James Gunn aveva parlato in proposito della sua volontà di voler far parte di altri progetti DC Comicis. Ecco cosa aveva detto:

Ho già girato metà della prima stagione di una serie TV. Perciò direi che c’è qualcosa di più dietro l’orizzonte.

Il riferimento va a Peacemaker, la serie TV spin-off con protagonista il personaggio di John Cena. La frase di James Gunn poteva però riferirsi non solo a Peacemaker, aprendo anche orizzonti più ampi, considerando che dalla serie TV potrebbero nascere ulteriori progetti e idee. Come, infatti, ha rivelato nel suo ultimo messaggio lo stesso regista.