Disney: i film in arrivo al cinema nei prossimi mesi

Con la riapertura delle sale cinematografiche Disney ha cambiato la propria strategia di distribuzione dei film in arrivo nei prossimi mesi del 2021. Molti i film che previsti solo in streaming arriveranno anche sul grande schermo. Salvo disponibilità dei cinema.

Si parte il 26 maggio con l’arrivo sul grande schermo di Crudelia, live action incentrato sulla villain de La carica dei 101 con Emma Stone. Il film arriverà poi dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Il 7 luglio sarà la volta di Black Widow, atteso cinecomic Marvel con Scarlett Johansson. Dal 9 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Mentre il 28 luglio arriverà Jungle Cruise, che vede protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP

Free Guy – Eroe per Gioco, action comedy con Ryan Reynolds, arriverà al cinema dall’11 agosto, così come il documentario The Beatles: Get Back di Peter Jackson, che dal 26 agosto nelle sale italiane.

Destino analogo per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dei Marvel Studios, che sarà disponibile dall’1 settembre al cinema. Il 16 settembre invece sarà la volta dell’horror The Night House – La Casa Oscura, di cui è già disponibile il trailer. Mentre il 23 arriverà The Eyes of Tammy Faye, film con Jessica Chastain e Andrew Garfield.

Successivamente arriveranno invece The Last Duel (14 ottobre), con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, il film d’animazione Ron – Un Amico Fuori Programma (21 ottobre) e il nuovo film di Guillermo del Toro Antlers (28 ottobre).

Gli ultimi due mesi del 2021 vedranno l’arrivo al cinema di Eternals (3 novembre), il film d’animazione Encanto (25 novembre), del musical West Side Story (16 dicembre), diretto dal regista vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg e l’action movie The King’s Man – Le Origini (29 dicembre).

Il 2022 vedrà l’arrivo di Nightmare Alley, il thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. Appuntamento fissato per il 27 gennaio.

Il 10 febbraio sarà la volta di Assassinio sul Nilo, seguito un mese esatto dopo dal film animato Turning Red. Il 23 marzo arriverà l’atteso Doctor Strange In The Multiverse of Madness, seguito il 4 maggio da Thor: Love and Thunder.

Unico grande assente è Luca, film animato targato Pixar e diretto da Enrico Casarosa che arriverà solo in streaming su Disney Plus il 18 giugno.