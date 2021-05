The Night House: la casa oscura – Il trailer ufficiale del film

Searchlight Pictures Italia ha diffuso il trailer dedicato a The Night House, il film thriller che arriverà il 16 settembre al cinema.

The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, arriverà il 16 settembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia, e, nel frattempo, è stato diffuso il trailer ufficiale in italiano.

Ecco il trailer ufficiale di The Night House – La Casa Oscura.

The Night House vede Rebecca Hall nei panni di Beth, una donna turbata dall’improvvisa morte di suo marito Owen (Evan Jonigkeit). Da sola nella casa in riva al lago che ha costruito per lei, Beth inizia a sperimentare sogni inquietanti e si accorge di una presenza spettrale nella casa mentre cerca tra le cose di suo marito e svela un mistero agghiacciante.

Rebecca Hall si adatta bene a questo ruolo, infatti l’attrice ha avuto ruoli da protagonista in molti thriller nel corso della sua carriera, tra cui il thriller horror, The Awakening e il thriller psicologico, The Gift, al fianco di Jason Bateman.

Il resto del cast è composto da Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Stacy Martin e Vondie Curtis-Hall. Il film è stato scritto da Ben Collins e Luke Piotrowski.

Non resta che aspettare il 16 settembre per vedere The Night House al cinema.