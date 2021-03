The Night House: il trailer del film horror con Rebecca Hall

Il trailer ufficiale dell’attesissimo horror psicologico, The Night House, è finalmente arrivato. Diretto da David Bruckner, che è uno dei registi horror emergenti più promettenti dell’ultimo decennio, The Night House vede Rebecca Hall nei panni di Beth, una donna turbata dall’improvvisa morte di suo marito Owen (Evan Jonigkeit). Da sola nella casa in riva al lago che ha costruito per lei, Beth inizia a sperimentare sogni inquietanti e si accorge di una presenza spettrale nella casa mentre cerca tra le cose di suo marito e svela un mistero agghiacciante.

Rebecca Hall si adatta bene a questo ruolo, infatti l’attrice ha avuto ruoli da protagonista in molti thriller nel corso della sua carriera, tra cui il thriller horror, The Awakening e il thriller psicologico, The Gift, al fianco di Jason Bateman. Il trailer ufficiale di The Night House è incentrato in gran parte sulla sua avvincente interpretazione di una donna in lutto e isolata mentre si convince sempre più che una forza soprannaturale inquietante sta invadendo la sua casa. Guarda il trailer completo di Searchlight Pictures di seguito:

Il trailer di Night House anticipa in maniera efficace la dualità del film sia come horror che come thriller. Il trailer di Night House mostra una premessa unica e terrificante, promettendo una storia enigmatica che attirerà immediatamente il pubblico. Il film uscirà uscirà il 16 luglio 2021.

