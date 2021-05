Cenerentola: due nuove immagini del film in arrivo a settembre su Prime Video

Sono disponibili due nuove immagini di Cenerentola, musical live-action prodotto da Sony Pictures Entertainment. Le due foto vedono protagonisti il personaggio di Cenerentola in quello che sembrerebbe essere un negozio di vestiti e il suo incontro con il principe Robert durante il ballo. Potete vedere le foto qui sotto:

Il film vede protagonisti Camila Cabello, al suo debutto sul grande schermo, e Nicholas Galitzine. A dirigere è Kay Cannon, già sceneggiatrice di Pitch Perfect. Riguardo al progetto la responsabile di Amazon Studios Jennifer Salke ha dichiarato:

Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico.