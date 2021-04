Vivo: il teaser trailer del musical animato di Netflix

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Vivo, musical animato con Lin-Manuel Miranda in arrivo prossimamente.

È disponibile il teaser trailer di Vivo, musical animato targato Sony Pictures che arriverà prossimamente su Netflix.

La storia vede protagonista Vivo, un kinkajou (un cercoletto) che trascorre le sue giornate a suonare musica nell’affollata piazza dell’Avana con il suo amato proprietario Andres. Quando l’uomo viene invitato a Miami dalla sua ex fiamma Marta Sandoval per il suo concerto d’addio, starà al suo fidato animale consegnare alla cantante un messaggio sotto forma di canzone. Per raggiungere la lontana Miami, Vivo chiede aiuto all’energica adolescente Gabi.

Il film vede Lin-Manuel Miranda nella doppia veste di doppiatore di Vivo e compositore delle musiche, il cast vocale originale vede anche la presenza di Juan de Marcos González, Zoe Saldana, Brian Tyree Henry, Nicole Byer, Michael Rooker, Leslie David Baker, Katie Lowe, Olivia Trujillo e Lidya Jewett.

A dirigere il musical animato è Kirk DeMicco (The Croods), affiancato dal co-regista Brandon Jeffords (Piovono polpette 2). La sceneggiatura è opera dello stesso regista insieme a Quiara Alegría Hudes.