Stillwater: il trailer del film thriller con Matt Damon

Matt Damon è protagonista del film thriller Stillwater, che arriverà nelle sale cinematografiche il 30 luglio, e da poco è stato pubblicato il trailer dedicato al lungometraggio, che ha come altra protagonista Abigail Breslin, ed è diretto da Tom McCarthy.

Qui sotto trovate il trailer di Stillwater, distribuito da Focus Feature.

Stillwater segue le vicende di Bill (Damon), il quale si reca in Francia dall’Oklahoma per visitare la figlia sconosciuta (Abigail Breslin). La donna si trova in prigione per un omicidio che sostiene di non aver commesso. Di fronte a barriere linguistiche, differenze culturali e un complicato sistema legale, Bill rende una sua missione personale quella di scagionare sua figlia.

Nel cast di Stillwater è inclusa anche Camille Cottin, che reciterà al fianco dei due protagonisti: Matt Damon e Abigail Breslin. Tom McCarthy ha scritto anche la sceneggiatura del progetto, insieme a Marcus Hinchey, Thomas Bidegain e Noé Debré. A produrre la pellicola sono invece Steve Golin, McCarthy, Jonathan King e Liza Chasin.

Il film doveva inizialmente uscire nel 2020, ma la sua distribuzione è stata posticipata a causa della pandemia da Coronavirus. Si tratta del ritorno ad un lungometraggio per Matt Damon dopo aver lavorato su Le Mans ’66 – La grande sfida, e dopo essere comparso nel film reboot di Jay & Silent Bob.