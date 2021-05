La Famiglia Proud: rivelate le nuove voci e i nuovi character poster della serie Disney Plus

Disney Plus ha rivelato le nuove voci e i character poster dei nuovi personaggi de La Famiglia Proud, serie TV animata in arrivo prossimamente sulla piattaforma.

Prossimamente su Disney Plus arriverà la serie animata La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa. In attesa di poter vedere gli episodi la piattaforma streaming ha rivelato il cast vocale e i character poster dei personaggi. Gli attori Zachary Quinto e Billy Porter daranno le voci rispettivamente a Barry Leibowitz-Jenkins e Randall Leibowitz-Jenkins, genitori adottivi di razza mista dell’attivista quattordicenne Maya Leibowitz-Jenkins, che sarà doppiata da Keke Palmer. EJ Johnson invece sarà la voce di Michael Collins, il miglior amico di Penny.

La storia racconta le vicende di Penny Proud e della sua folle famiglia composta da suo padre Oscar e da sua madre Trudy, le gemelle BeBe e CeCe, e sua nonna Suga Mama. Inoltre ci saranno anche i suoi amici, come Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez e Zoey Howzer. Ovviamente ci saranno anche i membri della famiglia Leibowitz-Jenkins.

La serie è il revival dello show andato in onda tra il 2001 ed il 2005 su Disney Channel ed è attualmente in corso di lavorazione presso Disney Television Animation e dovrebbe arrivare su Disney Plus nel 2022. A produrre troviamo Bruce W. Smith (La principessa e il ranocchio) e Ralph Farquhar (Moesha), entrambi a capo della serie originale. Calvin Brown, Jr. (Moesha) è il co-produttore esecutivo e story editor, Jan Hirota (Big Hero 6 La Serie) è il produttore e Eastwood Wong (Carmen Sandiego) è il direttore artistico.