Instagram e Twitter avevano nascosto i post di denuncia dei palestinesi su Israele, ma per sbaglio

Al momento la situazione in Cisgiordania è bollente: missili da una parte, repressioni violente dall’altra, occupazioni illegali, sassaiole. Inquadrare opportunamente i rapporti tra israeliani e palestinesi richiederebbe migliaia di pagine, tuttavia non possiamo che rimarcare che anche in questo contesto i social abbiano una parte importante, se non altro perché Instagram e Twitter hanno pensato bene di censurare alcuni contenuti chiave nel descrivere la situazione.

Il contesto: il popolo palestinese ha passato le ultime settimane a organizzare sit-in di protesta davanti alla Moschea Al-Aqsa per sostenere che la propria comunità stia venendo espulsa dal quartiere di Gerusalemme Sheikh Jarrah per fare spazio all’avvento di cittadini ebrei.

Con il crescere delle tensioni, la polizia israeliana ha sgomberato con la forza la suddetta area, punto di ritrovo dei contestatori. Una vera e propria incursione con almeno 200 feriti, ma perlomeno le vittime si sono affrettate a denunciare le violenze su internet. Ci hanno provato almeno, ma, a partire da questa settimana, i loro post sono stati sistematicamente oscurati, quando non addirittura censurati.

The blocked hashtag is "#AlAqsa" written in Arabic, the third holiest mosque in Islam that Palestinian folks got stun-grenaded & tear-gassed at during their Ramadan prayer earlier today.

It's like blocking "#StatueOfLiberty" when police are brutalizing innocent people there. https://t.co/nLkoL6xr9R

— Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) May 8, 2021