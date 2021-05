Il Signore degli Anelli: ecco perché la serie costerà così tanto

Una dirigente di Amazon ha spiegato perchè la creazione de la serie TV de Il Signore degli Anelli necessiti di un budget così grande. Solo per la prima stagione infatti verrano spesi 465 milioni di dollari, che è più dell’intera somma spesa per la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson all’inizio degli anni 2000.

La serie TV verrà sviluppata per Amazon Prime da J.D. Payne e Patrick McKay, che fungeranno anche da showrunner. Amazon Studios produce la serie con un rapporto di collaborazione con Tolkien Estate and Trust, New Line Cinema (lo studio dietro la trilogia di Jackson) e HarperCollins. Al momento solo due stagioni sono state ufficialmente ordinate da Amazon, anche se in totale l’accordo ne prevede almeno cinque.

Jennifer Salke, dirigente Amazon, ha parlato per spiegare la necessità dell’ampio budget per la serie de Il Signore degli Anelli. Ha spiegato che la prima stagione servirà a costruire l’intera infrastruttura della serie. Ha concluso ammettendo che il progetto avrà bisogno di attirare molti spettatori, ma sono fiduciosi che accadrà con una proprietà come Il Signore degli Anelli.

Il mercato è pazzo, come avrete visto con l’affare di Knives Out. [Netflix ha pagato $ 469 milioni per due sequel.] Questa è una stagione completa di un enorme serie TV. Il budget servirà a costruire l’infrastruttura di ciò che sosterrà l’intera serie. Avremo bisogno che molte persone vedano la nostra serie de Il Signore degli Anelli. Un pubblico globale e gigantesco dovrà presentarsi per questo appuntamento televisivo e siamo abbastanza fiduciosi che ciò accadrà.

Amazon ha confermato che la serie esplorerà la Seconda Era della Terra di Mezzo. Le possibilità sono vaste considerando che questa è l’età di Numenor nel mondo di Tolkien. La maggior parte dei personaggi saranno nuovi, così come molte delle ambientazioni e probabilmente anche questo spiega la necessità di un budget elevato in quanto Amazon dovrà crearle da zero.