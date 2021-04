Il Signore degli Anelli: la serie Amazon costerà $ 465 milioni

La prima stagione della serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli ha un budget che supera addirittura quello dell’intera trilogia dei film originali. La notizia è stata rivelata da Radio New Zealand, una radio neozelandese, che ha stimato che il budget sarà di $ 465 milioni. La cifra è davvero elevata anche se includerà i costi di avvio per il lancio della serie.

Il budget della serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli supera anche i costi di altre serie TV come Game of Thrones della HBO e The Mandalorian di Disney Plus, che sono costate circa 15 milioni di dollari ad episodio.

Stuart Nash, ministro per lo sviluppo economico e il turismo neozelandese, ha dichiarato a Radio New Zealand:

È davvero fantastico. Quello che posso dire è che Amazon spenderà circa 650 milioni di dollari neozelandesi (465 milioni di dollari americani) solo nella prima stagione. Questa sarà la più grande serie televisiva mai realizzata.

I dettagli rivelati a proposito della trama della serie sono ancora pochi. Quello che sappiamo, è che gli eventi si svolgeranno migliaia di anni prima degli eventi dei film che già conosciamo. La serie si svolgerà nella linea temporale nota come La Seconda Era, che con la sua durata di 3.441 anni che termina con la sconfitta dell’esercito di Sauron, offre nuovi archi narrativi e anche volti nuovi per la saga.

Nel 2019, Amazon ha annunciato che avrebbe voluto realizzare 20 episodi per la prima stagione e ha già in mente di produrre una seconda stagione. Gli sviluppi più recenti sulla serie sono stati l’uscita dal cast di Tom Budge e Wayne Che Yip che prende le redini come nuovo regista.

Il cast della serie per ora include Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.