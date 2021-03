Il Signore degli Anelli: la serie Amazon aggiunge un regista

La serie televisiva di Amazon Studios de Il Signore degli Anelli, ha annunciato che il regista britannico-cinese Wayne Che Yip si è unito al suo staff creativo. Yip dirigerà e servirà come co-produttore esecutivo per la serie. Yip dirigerà quattro episodi della nuova serie, seguendo il regista spagnolo J.A. Bayona, che ha diretto i primi due episodi della serie. Yip è noto per aver lavorato a serie come Hunters, Preacher, Utopia e Doctor Who, e ha anche diretto episodi dell’altro importante adattamento della serie di romanzi fantasy di Amazon Studios, The Wheel of Time. La serie Il Signore degli Anelli è attualmente in produzione in Nuova Zelanda.

È un vero onore essere invitato nel mondo di Tolkien da parte di Amazon Studios. Ogni giorno non vedo l’ora di lavorare con l’incredibile team qui in Nuova Zelanda mentre contribuiamo umilmente all’eredità di una delle più grandi storie mai raccontate. Ha detto Yip in un comunicato stampa.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie di prossima uscita di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della leggendaria Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi dei film de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Cominciando in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi di Lindon, al regno dell’isola mozzafiato di Númenor, ai confini più remoti della mappa, questi regni e personaggi si ritaglieranno eredità che sopravvivono molto tempo dopo che se ne saranno andati.

La serie ha recentemente visto uno dei membri del cast, Tom Budge, lasciare la serie. J.D. Payne e Patrick McKay sono showrunner e produttori esecutivi della serie di Amazon Il Signore degli Anelli. Altri produttori esecutivi includono Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, il co-produttore esecutivo Wayne Che Yip e il produttore Christopher Newman.