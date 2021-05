HBO Max ha rivelato la data di uscita sul servizio di streaming di Friends: The Reunion tramite il primo teaser trailer dello speciale.

HBO Max ha annunciato la data di uscita ufficiale della premiere di Friends: The Reunion (questo il titolo ufficiale), lo speciale che vedrà tornare sul piccolo schermo i protagonisti di una delle comedy più amate, e per l’occasione il servizio di streaming americano ha rilasciato il primo teaser trailer di Friends: The Reunion, che debutterà su HBO Max il 27 maggio.

Vedremo tornare Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) in quello che è stato il loro set per ben 10 stagioni della serie originale, ovvero lo stage 24, nel lotto degli studi Warner Bros. situato a Burbank.

Ricordiamo che David Schwimmer, interprete di Ross nello speciale e in tutta la serie, in una recente intervista ha detto che gli attori non riprenderanno il ruolo dei loro amati personaggi. Si tratterà, invece, di una tavola rotonda attraverso cui gli attori ricorderanno la loro esperienza di lavoro nel progetto, lunga un decennio.

Oltre alla data di uscita fissata per il 27 maggio in America, ricordiamo che tra le guest star di Friends: The Reunion ci sono David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Secondo alcune fonti vicine alla produzione, pare che ogni attore abbia ricevuto almeno 2,5 milioni di dollari per aver partecipato allo speciale. Ben Winston è il regista e produttore esecutivo del progetto. Tra i produttori esecutivi della serie originale, insieme ai sei interpreti principali, ritroviamo nel team dello speciale Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

