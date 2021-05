This Is Us 6: la sesta sarà l’ultima stagione della serie

La serie drammatica This Is Us 6 finirà dopo la sua imminente sesta stagione, portando la storia emozionante a concludersi.

La serie drammatica della NBC, This Is Us 6, terminerà dopo la conclusione della sua sesta stagione. La serie con un cast guidato da Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown e Chrissy Metz, ha ha vinto numerosi premi, tra cui diversi Emmy, ed ha avuto molto successo fin dalla prima stagione.

This Is Us racconta la storia di tre fratelli le cui storie di vita si intersecano. I personaggi affrontano problemi legati a temi come la famiglia, la genitorialità, la salute mentale e ricerca di uno scopo nella vita. I critici hanno elogiato la serie per la sua sceneggiatura e per le performance emozionanti degli attori.

Secondo The Hollywood Reporter, la sesta stagione di This Is Us sarà l’ultima e sembra che la sequenza temporale sia esattamente ciò di cui il creatore Dan Fogelman aveva bisogno per raccontare la storia completa. Si spera che il finale pianificato dia una conclusione completa e soddisfacente per i fan.

This Is Us è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. La trama complessa ed emozionante gli ha fatto guadagnare elogi su tutta la linea. Sterling K. Brown si è guadagnato un elogio particolare per la sua interpretazione di Randall Pearson, che gli è valsa una vittoria agli Emmy nel 2017.

Se la sesta stagione è stata scritta nell’ottica di essere quella finale di This Is Us riuscirà a dare la stessa carica con cui la serie è iniziata. Si spera che presto venga annunciata la data d’uscita ufficiale della sesta stagione.

Un adattamento italiano di This Is Us è stato annunciato circa due mesi fa con il titolo di Noi. La serie sarà diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero per Rai Fiction.