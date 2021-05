The Protégé: il trailer del film con Maggie Q e Michael Keaton

Poche settimane dopo l’annuncio della data di uscita del film, Lionsgate ha rilasciato il trailer ufficiale di The Protégé, un thriller che vede due spie l’uno contro l’altro in un letale gioco di inseguimento. Protagonisti della pellicola, diretta da Martin Campbell (Lanterna Verde), sono Samuel L. Jackson, Maggie Q e Michael Keaton.

Il film è stato scritto da Richard Wenk, sceneggiatore di The Equalizer 2, e segue la storia di due assassini, Rembrandt (Keaton) e Anna (Maggie Q), che “condividono un misterioso passato dal Vietnam”.

Dopo aver visto il trailer, di seguito potete leggere anche la sinossi ufficiale di The Protégé:

Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody (Samuel L. Jackson) e addestrata nell’azienda di famiglia, Anna (Maggie Q) è l’assassina a contratto più abile del mondo. Ma quando Moody – l’uomo che per lei era come un padre e le ha insegnato tutto ciò che aveva bisogno di sapere sulla fiducia e sulla sopravvivenza – viene brutalmente ucciso, Anna giura vendetta. Quando si ritrova invischiata con un enigmatico assassino (Michael Keaton), la cui attrazione per lei va ben oltre il gioco del gatto e del topo, il loro confronto diventa mortale e le estremità libere di una vita trascorsa a uccidere si intrecciano ancora di più.