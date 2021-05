The Boys 3: Jensen Ackles mostra il look da Soldier Boy

Jensen Ackles sul set di The Boys 3 ha mostrato il suo look da Soldier Boy, caratterizzato da una lunga barba.

Quasi un anno fa è stato annunciato Jensen Ackles nel cast di The Boys 3, ed ora l’attore è intento a lavorare sulla serie TV tratta dai fumetti, così come ha mostrato in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Ecco la foto di Jensen Ackles sul set di The Boys 3 con il look del personaggio Soldier Boy, caratterizzato, in questo caso, da una lunga barba che sembra rendere l’attore quasi irriconoscibile.

Soldier Boy si caratterizza per il fatto di essere un supereroe capace di commettere molti abusi, al pari dei suoi colleghi, ma che si contraddistingue per una pura vocazione e istinto patriottico. Tutti gli appassionati sono curiosi di vedere Ackles, dopo essersi tolto dai panni del protagonista di Supernatural, alle prese con una nuova produzione televisiva.

Ecco le parole dello showrunner della serie Eric Kripke sull’ingaggio di Ackles in The Boys: