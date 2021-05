Shang-Chi e Gli Eterni rischiano di non uscire in Cina per la censura

Gli Eterni e Shang-Chi potrebbero non uscire in Cina a causa della censura del loro governo. Di seguito i dettagli della vicenda.

Gli Eterni e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli potrebbero non uscire nei cinema cinesi a causa della censura. Dopo i numerosi ritardi dovuti alla pandemia, i Marvel Studios avranno un grande ritorno nei cinema nel 2021 con ben quattro film e due nuovi franchise basati sui personaggi Marvel relativamente meno conosciuti.

Parte del successo del MCU è dovuto anche alle proiezione dei film all’estero, in particolare in Cina. Avengers: Endgame è stato infatti il sesto film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino cinese. Affinché un film possa essere proiettato in Cina però, è necessaria l’approvazione del governo cinese. Ad alcuni film, può essere negata l’uscita e adesso pare che lo stesso destino abbia colpito anche i film Marvel.

In un rapporto di Variety, CCTV6 China Movie Channel ha pubblicato un rapporto sui film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e ha elencato otto dei dieci titoli in programma, escludendo sia Shang-Chi che La leggenda dei dieci anelli che Gli Eterni. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale che i film non usciranno in Cina, però questo serve solo ad aggiungere benzina al fuoco sulla scia dei recenti rapporti su entrambi i film.

La Cina infatti ha recentemente bloccato tutte le menzioni del film de Gli Eterni della regista Chloé Zhao (Nomadland) dai social media cinesi a causa dei commenti passati che la regista ha fatto sulla Cina. Nomadland sarebbe dovuto uscire in Cina il 23 aprile, ma è stato ritirato dal programma e non è stata rifissata alcuna data. Quando Zhao ha vinto l’Oscar come miglior regista, diventando la prima donna cinese a vincerlo, non è stata fatta alcuna menzione su siti di notizie o siti web sponsorizzati dal governo.

Per quanto riguarda Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli il problema verrebbe dal casting e dalla percezione del film. Le critiche affermano che il film mostra una visione stereotipata della Cina, mentre alcuni hanno criticato il casting di Simu Liu e Awkwafina dicendo che non si adattano agli standard della bellezza cinese.

Potrebbe interessare: