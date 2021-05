Moonhaven: AMC ordina la serie tv sci-fi di Peter Ocko

AMC e AMC Plus hanno ordinato la serie tv sci-fi Moonhaven, scritta da Peter Ocko, che dovrebbe debuttare il prossimo anno.

Ambientata 100 anni nel futuro, la serie è incentrata su una colonia utopica situata sulla Luna che potrebbe contenere le chiavi per preservare la vita sulla Terra, ormai diventata sempre più pericolosa. La storia segue Bella Sway, una contrabbandiera e pilota di carico lunare che si ritrova accusata di un crimine e abbandonata su Moonhaven, una comunità utopica ambientata in un Giardino dell’Eden di 500 miglia quadrate.

Scettica in “Paradiso”, Bella viene risucchiata in una cospirazione per ottenere il controllo dell’intelligenza artificiale responsabile dei miracoli su Moonhaven. La donna si allea con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l’ultima speranza della Terra.

In merito a Moonhaven, Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks e AMC Studios, ha detto:

Quello che ci ha incuriosito di ‘Moonhaven’ è il fatto che si tratta di un thriller di suspense ambientato un secolo nel futuro. In fondo, non potrebbe essere un aspetto più rilevante oggi. Peter e il suo team di sceneggiatori hanno costruito alcuni personaggi indimenticabili e una storia che sappiamo già affascinerà gli spettatori e sonderà questioni complesse e profondamente emotive, che sono al centro del nostro pensiero oggi e hanno il potenziale per minacciare l’esistenza sull’unico pianeta che abbiamo chiamato casa.

La serie tv è stata scritta da Peter Ocko, anche produttore esecutivo – insieme a Deb Spera – e showrunner del progetto. AMC Studios produrrà la serie. Ecco le parole di Ocko:

Sono incredibilmente entusiasta di andare sulla Luna con AMC. Sono sempre stati un ottimo partner nel supportare spettacoli diversi dagli altri e non vedo l’ora di rimanere fedele a quel marchio.

