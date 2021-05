Kiefer Sutherland protagonista della serie tv di spionaggio, ordinata da Paramount+ e scritta da John Requa e Glenn Ficarra di This Is Us.

Kiefer Sutherland è stato scelto per interpretare il ruolo di protagonista in una serie tv sullo spionaggio, ancora senza un titolo ufficiale, ordinata da Paramount+.

La serie sarà composta da otto episodi e seguirà la storia di James Weir, un agente che si ritrova nel bel mezzo di una battaglia per la conservazione della democrazia in un mondo in contrasto con la disinformazione, la manipolazione comportamentale, lo stato di sorveglianza e gli interessi che controllano questi poteri straordinari.

La serie tv di Paramount+ è scritta da John Requa e Glenn Ficarra (This Is Us), che saranno anche i produttori esecutivi – insieme a Kiefer Sutherland – e registi del progetto. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Charlie Gogolak e Suzan Bymel di Entertainment 360. CBS Studios produrrà, con ViacomCBS Global Distribution Group che si occuperà della distribuzione internazionale. Ecco le parole di Sutherland:

Sono stato un ammiratore del lavoro di John Requa e Glenn Ficarra per un po’ di tempo e sono entusiasta di lavorare a questo nuovo entusiasmante progetto con loro e Paramount Plus. Il ricongiungimento con David Nevins lo rende ancora più speciale. Non vedo l’ora che la serie arrivi nel 2022.

Gli sceneggiatori, produttori esecutivi e registi del progetto, John Requa e Glenn Ficarra, hanno dichiarato:

Dal momento in cui abbiamo concepito questo thriller paranoico, abbiamo subito pensato a Kiefer. Siamo entusiasti di collaborare con lui, Paramount Plus, Charlie e Suzan per dare vita a questo spettacolo.

Ricordiamo che l’attore è noto per aver recitato nella serie tv della Fox 24, in cui ricopriva il ruolo dell’agente del CTU Jack Bauer, e per aver preso parte a Designated Survivor.

