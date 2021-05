I profumi di Madame Walberg: il trailer del film Grégory Magne

È disponibile il trailer di I profumi di Madame Walberg, film diretto da Grégory Magne che arriverà al cinema il prossimo 10 giugno.

Il film distribuito da Satine Film vede protagonisti Emmanuelle Devos (Fai bei Sogni, Dove non ho mai abitato) e Grégory Montel (la serie Netflix Chiami il mio agente!) che vestono i panni rispettivamente di una professionista altera e distaccata e un autista dei VIP genuino e alla mano tra i quali nascerà un’amicizia che salverà entrambi.

Di seguito la sinossi ufficiale di I profumi di Madame Walberg:

Guillaume sta divorziando, è in trattativa per l’affido della figlia e deve traslocare. Il suo lavoro come autista sembra essere l’unica certezza, soprattutto dopo esser diventato lo chaffeur personale di Madame Walberg, “naso” e profumiera di alto livello, nonché creatrice di una leggendaria fragranza di Dior. I due sono agli antipodi ma a poco a poco s’incoraggeranno a vicenda per riprendere in mano la loro vita. Quella che diventa, pian piano, la loro amicizia è una composizione che associa gli opposti… proprio come i profumi!