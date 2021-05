Ellen DeGeneres chiude il suo show televisivo

Dopo Conan O’Brien arriva, a sorpresa, anche l’annuncio di Ellen DeGeneres, che ha annunciato la chiusura del suo show televisivo. Il suo programma si concluderà con la 19esima stagione. L’annuncio è stato fatto dalla presentatrice proprio oggi, 12 maggio.

Ecco le parole di Ellen DeGeneres sulla fine del suo talk show:

Quando sei una persona creativa hai costantemente bisogno di fare delle sfide, e questo show, che è stato così divertente e grandioso, non lo è più.

Queste sono le parole di Ellen DeGeneres rilasciate in esclusiva al The Hollywood Reporter. Lo show si concluderà nell’estate del 2022, resta quindi un altro anno di tempo per godersi gli episodi dell’Ellen DeGeneres Show.

Tutto ciò accade al termine di un periodo controverso, in cui si è parlato del fatto che l’ambiente di lavoro in cui si svolgeva lo show fosse considerato tossico da alcuni lavoratori della produzione.

Dopo aver lavorato come attrice ad una sitcom che l’ha portata anche ad ottenere un Emmy Awards, Ellen Degeners ha iniziato a lavorare sul suo talk show nel 2003, arrivando ad intervistare tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, e volti noti nell’ambiente di Hollywood.