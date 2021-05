Conan O’Brien chiuderà il suo Late Show a giugno

Dopo quasi 30 anni, e dopo 11 anni con un unico programma, chiude la sua esperienza con i Late Night Show un altro storico conduttore: stiamo parlando di Conan O’Brien, il quale, dopo aver annunciato la conclusione della sua esperienza del Conan show, ha reso noto che l’ultima puntata andrà in onda su TBS il 24 giugno.

Questo è il video in cui il conduttore fa l’annuncio in cui parla dell’ultima puntata dello show Conan del 24 giugno.

Conan announces the final episode of #CONAN will air on June 24th. Tune in over the next two months for special guests and a look back at the past 11 years! pic.twitter.com/saOKwIRg3y

— Team Coco (@TeamCoco) May 4, 2021