Army of the Dead: Rotten Tomatoes promuove il film

Su Rotten Tomatoes è uscita la percentuale di recensioni della critica, che si è espressa su Army of the Dead, e che è arrivata ad un 77% di recensioni positive sulla base di 47 giudizi critici, perciò si tratta di un film promosso. Proprio ieri sono arrivati i primi giudizi riguardo al lungometraggio di Zack Snyder che uscirà su Netflix il 21 maggio.

Il giudizio di base su Rotten Tomatoes su Army of the Dead recita:

Un ambizioso ed esagerato film che mischia gli zombie con la rapina, Army of the Dead ha portato Zack Snyder alle sue radici, aggiungendo un notevole spargimento di sangue.

Quindi sangue, eccesso, e mix di generi la fanno da padrone. Un po’ tutto quello che gli appassionati si aspettavano da questo zombie/heist movie. Ma andando nello specifico, Richard Roeper del Chicago Sun-Times ha scritto:

Essenzialmente si tratta di uno zombie movie standard, sebbene sia stato realizzato in maniera abbastanza buona per entrare a far parte di questo genere.