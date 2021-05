Le prime immagini del film indipendente britannico Venice At Dawn, mostrano i protagonisti del film diretto da Jamie Adams (Black Mountain Poets): Fabien Frankel, che presto vedremo nella serie tv prequel House Of The Dragon, e Greta Bellamacina, interprete di This Sceptred Isle, il film sul ruolo di Boris Johnson durante la prima ondata della pandemia.

La storia di Venice At Dawn segue due improbabili ladri, Dixon (Frankel) e Sally (Bellamacina), che dopo essersi conosciuti, complottano insieme per rubare un costoso dipinto all’ex fidanzato di Sally Stephen (Tom Basden).

Insieme a Fabien Frankel e Greta Bellamacina, che abbiamo visto nelle prime immagini di Venice At Dawn, nel cast principale troviamo Celyn Jones e Tanya Burr, mentre Richard Ellis, Nick Helm, Sophie Kennedy Clark e Ruhtxjiaih Bèllènéa ricoprono ruoli secondari.

Le riprese del film sono avvenute a Londra e il regista per dirigere la pellicola Jamie Adams ha adottato il suo tipico stile mumblecore semi-improvvisato e low-cost, inserendo al suo interno un accenno alle commedie sviluppate dagli Ealing Studios a Londra negli anni ’60.

L’attore di Serpent e Last Christmas, Fabien Frankel è stato il protagonista del reboot televisivo di NYPD Blue, della ABC. Inoltre, di recente l’attore è stato scelto per il ruolo chiave di Criston Cole nel prequel di Games of Thrones, House of the Dragon. Greta Bellamacina sta attualmente proseguendo le riprese del personaggio di Cleo Watson – l’ex aiutante di Dominic Cummings – nel dramma politico britannico di Michael Winterbottom, This Sceptred Isle, per Sky.

Venice At Dawn è prodotto da Sulk Youth, anche produttore del progetto che ha segnato il debutto alla regia di Bellamacina, Hurt By Paradise, attualmente in uscita VOD negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

