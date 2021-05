Starz ha annunciato il cast completo della corte reale di Caterina de’ Medici (Samantha Morton) nella serie tv The Serpent Queen. Tra le nuove aggiunte troviamo Amrita Acharia (Game of Thrones), Enzo Cilenti (Free Fire), Barry Atsma (The Hitman’s Bodyguard), Nicholas Burns (Emma) e Danny Kirrane (Pirati dei Caraibi), i quali si uniscono alla protagonista Samantha Morton come personaggi ricorrenti.

Prodotta per Starz da Lionsgate Television e 3 Arts Entertainment, la serie tv è basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France, scritto da Leonie Frieda, ed è composta da otto episodi in totale. Nata dalla penna dello sceneggiatore e produttore esecutivo Justin Haythe (Revolutionary Road), racconta la storia di Caterina de Medici, inizialmente considerata una straniera. Ecco la sinossi ufficiale:

La serie tv è il ritratto intelligente di una delle sovrane più influenti mai esistite: Caterina de’ Medici. Quest’ultima, inizialmente considerata una straniera, arriva alla corte francese del XVI secolo quando è ancora adolescente e orfana, col solo compito di garantire una fortuna in dote e di assicurare molti eredi. Finisce però con lo scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata e che non è in grado di concepire un erede.

Ora vediamo insieme i ruoli affidati ai nuovi membri del cast di The Serpent Queen: Amrita Acharia interpreta Aabis, un membro della corte reale di Caterina. La donna è musulmana, ma si è convertita al cristianesimo. Enzo Cilenti è Ruggieri, il mago e indovino che Caterina incontra per le strade di Firenze, insieme a contadini e truffatori. La donna lo invita a unirsi al suo seguito senza pensare ai crimini commessi dall’uomo. Dopo essersi unito a lei alla corte francese, diventando la sua guida personale per le arti oscure, Ruggieri cambia le loro vite per sempre.

Barry Atsma è Montmorency. In una corte reale dove nessuno pensa ad altro che a sopravvivere e al proprio status, Montmorency sembra preoccuparsi effettivamente del bene più grande della società. Concetti come equità, uguaglianza e giustizia significano qualcosa per quest’uomo. Di conseguenza, è quasi sempre un passo indietro rispetto agli altri membri della corte, che lo trovano noioso o un ostacolo per i loro intrighi.

Montmorency si converte al protestantesimo e la sua bontà e saggezza gli valgono finalmente la fiducia e la fede del re Carlo IX, il secondo figlio di Caterina. Sfortunatamente, l’uomo finisce direttamente nel mirino di Caterina, provocando la rabbia, l’odio e la voglia di vendetta della donna.

Nicholas Burns è Antoine de Bourbon, il maggiore dei fratelli Borbone. Quest’ultimo era sposato con Jeanne D’Albret, figlia di Marguerite, regina di Navarra e sorella di re Francesco. In questo modo il padre di Antoine spera che i Borbone si avvicinino alla famiglia dei Valois. L’uomo, però, è pigro ed è molto più motivato dalle sue stesse comodità e dai suoi stimoli piuttosto che da qualsiasi gioco di potere.

Infine, Danny Kirrane è Louis de Bourbon, il fratello dei Borbone più forte e intelligente. Non è così facile per i Valois manipolarlo e ridicolizzarlo, ma non è nemmeno così intelligente come crede di essere.

The Serpent Queen andrà in onda su Starz negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

