Starzplay ha annunciato che Samantha Morton (Minority Report, Harlots, The Walking Dead) interpreterà la malvagia Caterina de’ Medici nella nuova serie STARZ Original The Serpent Queen, che narra la leggenda incentrata sui de’ Medici. La serie tv è scritta e prodotta da Justin Haythe (Revolutionary Road, Red Sparrow, The Lone Ranger) e da Erwin Stoff (Matrix, 13 Hours, Edge of Tomorrow – Senza domani) e vedrà come regista di più episodi, compreso il pilot, Stacie Passon (Transparent, Dickinson, Billions).

La serie tv è il ritratto intelligente di una delle sovrane più influenti mai esistite: Caterina de’ Medici. Quest’ultima, inizialmente considerata una straniera, arriva alla corte francese del XVI secolo adolescente e orfana, col solo compito di garantire una fortuna in dote e di assicurare molti eredi. Finisce però con lo scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata e che non è in grado di concepire un erede.

Basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, The Serpent Queen è composta da otto episodi e vede protagonista Samantha Morton. Prodotta per Starz da Lionsgate Television e 3 Arts Entertainment, la serie tv andrà in onda su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Samantha Morton è nota per aver preso parte a progetti come Under the Skin – A fior di pelle di Carine Adler, che l’ha resa famosa a livello internazionale, Longford, Harlots e The Walking Dead. L’attrice ha lavorato con registi acclamati come Woody Allen (Accordi e disaccordi), Lynne Ramsay (Morvern Callar), Stephen Spielberg (Minority Report), Jim Sheridan (In America – Il sogno che non c’era), Michael Winterbottom (Codice 46), Shekhar Kapur (Elizabeth: The Golden Age), Harmony Korine (Mister Lonely), Anton Corbijn (Control), Charlie Kaufman (Synecdoche, New York), David Cronenberg (Cosmopolis), Andrew Stanton (John Carter), Spike Jonze (Lei) e David Yates (Animali fantastici e dove trovarli).

Nel 2009 ha debuttato alla regia con The Unloved, un film semi-autobiografico incentrato sul sistema britannico di assistenza ai bambini, che le è valso il BAFTA Television Award per miglior film drammatico.

