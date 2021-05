The Green Knight: il nuovo poster annuncia l’uscita del trailer

Diffuso online un nuovo poster di The Green Knight, il film con protagonista Dev Patel, che annuncia anche l'uscita del trailer in giornata.

Con il film pronto a debuttare il 30 luglio nelle sale americane, A24 ha rivelato un nuovo poster di The Green Knight, la pellicola diretta da David Lowery, interpretata da Dev Patel e classificata R-Rated. Sulla didascalia che accompagna l’immagine è stata anche svelata la data di uscita del nuovo trailer ufficiale, che sarà rilasciato nella giornata di oggi, martedì 11 maggio.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Un’epica avventura fantasy basata sull’intramontabile leggenda arturiana, The Green Knight racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), lo spericolato e testardo nipote di Re Artù, che intraprende un’audace ricerca per affrontare l’omonimo Green Knight, un gigantesco straniero dalla pelle color smeraldo. Sir Gawain combatterà con fantasmi, giganti, ladri e intriganti in quello che diventerà un viaggio sempre più profondo per definire il suo personaggio e dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del regno, arrivando infine a sostenere la misteriosa prova finale. Dal regista visionario David Lowery arriva una svolta fresca e audace su un racconto classico appartenente alla mitologia dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

Dopo aver visto il nuovo poster, ricordiamo che il cast di The Green Knight include Alicia Vikander nei panni di Lady / Esel, Joel Edgerton nei panni di Lord, Sarita Choudhury come Mother, Sean Harris come King Arthur, Kate Dickie come Queen Guinevere, Barry Keoghan nelle vesti di Scavenger, Ralph Ineson in quelle del Cavaliere Verde ed Erin Kellyman come Winfred.

