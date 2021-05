SpaceX: lo youtuber che si era avvicinato a Starship sta per essere arrestato

Un mesetto fa, uno youtuber semi sconosciuto era penetrato illegalmente nelle strutture di SpaceX per filmare da vicino la navicella Starship, ebbene la bravata acchiappa-visualizzazioni gli è costata cara, perché ora sta per essere arrestato dalle autorità del Texas.

Gli ufficiali della contea hanno ottenuto un mandato d’arresto per Caesar Galaviz, noto ormai per il suo “loco vlog”, in quanto l’uomo “è entrato intenzionalmente nella proprietà di SpaceX senza il loro consenso”.

Galaviz era riuscito a eludere con facilità la sicurezza, in modo da raggiungere e filmare punti nevralgici della base di Boca Chica, cosa che ha sollevato un polverone mediatico e politico che ha investito senza alcun preavviso i suoi canali social e l’opinione pubblica.

Rendendosi conto della situazione, probabilmente nella speranza di non essere arrestato, lo youtuber aveva velocemente rimosso il video incriminato, sostituendolo con una clip di scuse dirette a SpaceX. Scuse che evidentemente sono cadute inascoltate, ma che, a onor del vero, non sembravano neppure troppo sentite.

Si, ho fatto male. Si, era illegale. Ma ai miei occhi, in quel momento, non me ne sono preoccupato.. quello che mi è passato per la testa era: “Ok, non avrò mai più un’opportunità simile”, quindi ci ho provato. E, beh, è accaduto questo,

aveva riferito l’uomo sul suo canale.

Non è detto che, ora, l’atteggiamento smargiasso di Galaviz non venga preso in simpatia dal CEO di SpaceX, Elon Musk, il quale potrebbe magari mettere un buona parola per il vippino internettiano in cerca delle attenzioni di massa.

