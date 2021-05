L’Uomo d’Acciaio: Zack Snyder rivela che nel sequel ci sarebbe stato Brainiac

Il film del 2013 L’Uomo d’Acciaio (Man of Steel) avrebbe dovuto avere un sequel, ma anche se il suo progetto non è stato realizzato, Zack Snyder ha voluto rivelare che avrebbe mostrato il personaggio di Brainiac nei panni dell’antagonista principale.

Negli anni successivi all’uscita de L’Uomo d’Acciaio, Snyder ha rivelato alcune delle idee che erano state prese in considerazione per il sequel. Mentre parlava con Post-Credit Podcast in una nuova intervista per Army of the Dead, Snyder ha rivelato quanto segue:

Abbiamo parlato di un film su Brainiac. I kryptioniani che si trovano nella Zona Fantasma sono probabilmente ancora in giro e c’era sempre una possibilità per il loro ritorno. Questa era sempre una cosa di cui abbiamo parlato per un possibile sequel. Penso sempre che sia meglio dare a Superman questo tipo di sfide extraterrestri perché penso che anche se Lex è la sua vera nemesi, il nostro supereroe debba cercare sfide fuori dalla Terra per mettere alla prova la sua potenza.

La speranza che questo sequel con protagonista Henry Cavill venga realizzato appare a dir poco improbabile poiché la Warner Bros. ha messo in sviluppo un nuovo film di Superman con J.J. Abrams che si occuperà della produzione e Ta-Nehisi Coates scriverà la sceneggiatura.

Nonostante tutto questo Henry Cavill ha detto la scorsa estate che spera di interpretare ancora Superman:

Sono sempre stato un fan di Superman. Con un personaggio del genere, porti il mantello con te fuori dal set. E diventa parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontri dei bambini, i bambini non mi vedono necessariamente come Henry Cavill, ma potrebbero vedermi come Superman. E’ un personaggio meraviglioso e spero di riuscire a interpretarlo ancora negli anni a venire.

