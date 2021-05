Instagram permetterà di inserire i pronomi sul proprio profilo

She/her, he/his, they. Ormai non è cosa strana riportare i pronomi che esplorano l’identità di genere sui propri profili social e, Instagram, rispondendo a questa necessità, altera la sua app per permettere agli utenti di poter pubblicare le informazioni necessarie a far sapere al mondo come preferiscono essere approcciati.

L’azienda lo ha annunciato oggi, sottolineando come ogni profilo potrà registrare fino a quattro pronomi, i quali possono essere mostrati a tutti o solamente ai propri follower. Il social è stato tuttavia poco chiaro nel definire se, come e in quanto tempo la nuova funzione verrà integrata su scala globale.

Per ora, solo “alcune nazioni” hanno ottenuto quest’opzione aggiuntiva, tuttavia il decifrare quali siano le nazioni ci impone di andare a tentativi. La testata The Verge conferma che l’opzione, poco sorprendentemente, sia attiva negli Stati Uniti, tuttavia, per quanto ci è dato sapere, questa ancora manca sui lidi del Bel Paese.

Che Instagram abbia deciso di potersi scegliere i pronomi opportuni è cosa gradita, tuttavia fintanto che la cosa viene giostrata in maniera tanto raffazzonata vien da malignare a ruota libera, magari pensando che il social di Facebook Inc. abbia imposto un aggiornamento frettoloso, più figlio di una moda che di un sincero interesse sociopoiético.

Add pronouns to your profile ✨ The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Potrebbe anche interessarti: