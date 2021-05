La ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per la stagione 18, che vedrà il ritorno di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, dopo che l’attrice ha chiesto alla produzione un aumento consistente per continuare a recitare. L’attrice, tra l’altro, è anche produttrice del progetto di Shonda Rhimes.

Grey’s Anatomy è il medical-drama più seguito della televisione in America: è lo spettacolo di intrattenimento numero 1 per la fascia d’età dai 18 ai 49 anni e attira ben 8,3 milioni di spettatori in totale. Non sorprende, quindi, che la ABC abbia deciso di rinnovare la serie tv, dando così ai fan la certezza che desideravano da tempo: Grey’s Anatomy 18.

Secondo Variety, Chandra Wilson e James Pickens Jr. torneranno nella prossima stagione, al fianco di Ellen Pompeo. Di recente – lo ricordiamo – Giacomo Gianniotti e Jesse Williams, due personaggi ormai molto amati dal pubblico, hanno lasciato la serie di Shondaland.

Insieme a Grey’s Anatomy, ABC ha rinnovato anche Station 19, lo spin-off di GA, per una quinta stagione. Krista Vernoff, produttrice esecutiva di entrambi gli show e creatrice del nuovo legal-drama Rebel, tornerà a gestire le due serie tv. Lo scorso marzo, infatti, aveva rinnovato il suo contratto con ABC Signature.

