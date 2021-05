Epic Vs Apple: la causa verte sulla pornografia e su una banana nuda

Lo scontro di Epic Games contro Apple per la battaglia alla cosiddetta “Apple Tax” prosegue senza esclusione di colpi e coinvolge nella questione anche l’intrinseca nudità di una banana. Con un paio di colpi sotto la cintura, la Big Tech di Cupertino starebbe infatti cercando di dimostrare che l’Epic Games Store sia un luogo di perdizione per fanciulli impressionabili.

La vittima di questa narrazione è Peely, mascotte umanoide nota a tutti coloro che hanno seguito il fenomeno Fortnite anche solo da lontano. L’avvocato di Apple ha infatti approfittato della testimonianza di Matthew Weissinger, Vice Presidente del marketing di Epic, per portare all’attenzione della giuria un’immagine di Agent Peely – ovvero della banana con addosso un completo nero.

“Abbiamo pensato che fosse meglio mostrare una foto in cui indossa un completo, piuttosto che dare spazio alla banana nuda, visto che questa mattina siamo in una corte federale”, ha dichiarato l’avvocato.

La testata The Verge non manca di far notare come una simile sibillina allusione, per quanto apparentemente innocente, vada a martellare su un messaggio su cui Apple sta progressivamente martellando nel tentativo di dipingere il distributore concorrente come un meccanismo aperto alla distribuzione di immaginari pornografici.

Al termine della settimana scorsa, la Big Tech sotto accusa per le sue corpose commissioni aveva infatti già criticato aspramente Epic Games per il fatto che dall’Epic Games Store fosse possibile scaricare lo storefront di Itch.io, distributore di giochi indipendenti dotato di sezione riservata agli adulti.

Il rimando a tale accusa non è passato inosservato e l’avvocato di Epic non ha mancato di rimettere in discussione l’argomento Peely, chiedendo a Weissinger se ritenesse inopportuna la mascotte, pur senza indumenti. “No, è solamente una banana”, ha risposto l’uomo.

Apple è nota per la sua avversione aziendale a tutto ciò che è NSFW, ovvero “non adatto agli ambienti lavorativi”: Tumblr aveva rinunciato alla sua vastissima e fittissima community per adulti proprio per entrare nei favori dell’AppStore, stessa strada intrapresa più recentemente anche da Discord.

