Demon Slayer the Movie è il film con il più alto guadagno del 2020

Demon Slayer the Movie è il primo film non hollywoodiano con il più alto guadagno al botteghino del 2020 in tutto il mondo.

Il sito web di Numbers ha aggiornato la sua lista dei film con i guadagni più alti in tutto il mondo nel 2020, e Demon Slayer the Movie: Mugen Train è al numero uno con guadagno di ben 474,6 milioni di dollari.

In Giappone, Demon Slayer the Movie ha venduto un totale di 28,87 milioni di biglietti per un totale di 39,88 miliardi di yen (circa 364,9 milioni di dollari) in Giappone a partire dal 5 maggio. Dopo 12 settimane consecutive al primo posto al botteghino in Giappone, Demon Slayer è sceso al numero 2 solo durante il primo fine settimana di gennaio, il suo 13esimo fine settimana.

Il film ha superato perfino il record detenuto da La Città Incantata di Hayao Miyazaki del 2002, rivale per i guadagni più alti di tutti i tempi nella storia del botteghino giapponese. Il film infatti aveva guadagnato 30,8 miliardi di yen, arrivando a un totale di 31,68 miliardi di yen dopo le proiezioni revival della scorsa estate.

Demon Slayer the Movie ha avuto il weekend di apertura più alto a livello globale vendendo la bellezza di 3.424.930 biglietti e guadagnando 4.623.117.450 yen (circa 43,85 milioni di dollari) in Giappone nei primi tre giorni. Il film ha venduto 910.507 biglietti e ha guadagnato oltre 1.268.724.700 yen (circa 12,03 milioni di dollari) nel solo giorno di apertura, rendendolo il più alto giorno di apertura nei giorni feriali di sempre in Giappone.

I membri principali dello staff del precedente anime televisivo sono tornati per il film sequel. TOHO e Aniplex gestiscono la distribuzione del film in Giappone. Funimation e Aniplex of America distribuiranno il film in digitale il 22 giugno.

