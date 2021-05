Clubhouse: eliminare l’account è un po’ troppo complicato

E così hai scaricato Clubhouse, hai dato un occhio fugace alle varie stanze e ti sei presto accorto che il nuovo social network non fa assolutamente per te. Ora vuoi cancellare il tuo account? Comprensibile, peccato che – stando a Gizmodo – non sia proprio così semplice.

O meglio, il processo è molto più complicato e lungo di quanto non lo sia su altri social analoghi. Tanto per iniziare, non è possibile – come su Twitter o Instagram – richiedere la cancellazione dell’account direttamente dall’app o dal sito ufficiale.

Per eliminare l’account Clubhouse bisogna seguire alcuni passaggi: in primo luogo va cliccata l’icona ‘@’ in alto a destra. Poi bisogna assicurarsi che la propria email sia stata verificata, in caso contrario: cliccate su verifica e aspettare l’email di conferma.

Arrivati a questo punto – e solo arrivati a questo punto – sarà possibile richiedere la cancellazione dell’account e di tutti i dati associati. Come? Mandando un’email al servizio clienti usando un form ufficiale. Già, almeno negli USA sembra che non ci sia altro modo.

Bene, e ora? Ora tocca aspettare: dalla richiesta all’effettiva eliminazione possono passare diversi giorni, segnala sempre Gizmodo. Una volta che Clubhouse avrà preso in carico la vostra richiesta, l’account sarà segnato come ‘disattivato’. Gli altri utenti non potranno più visualizzarlo e non potrete più fare il login.

Disattivato e cancellato non vogliono dire la stessa cosa. Quindi sì, anche arrivati a questo punto sarà nuovamente necessario attendere che Clubhouse proceda con la cancellazione. Il social non ha mai comunicato le tempistiche richieste dall’operazione.

In Europa – dove vigono le norme del GDPR – l’operazione potrebbe essere molto più semplice ed immediata. Ma l’uso del condizionale non è retorico: già ad inizio dell’anno erano emersi più di diversi dubbi sull’effettivo rispetto del regolamento europeo sulla privacy da parte del social.